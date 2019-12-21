Uçakta herkesi seferber eden üniversite öğrencisinin kahreden ölümü

ÜNİVERSİTE öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara- Ordu uçağında memleketi Fatsa'ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Ankara'dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Ordu'da havalimanından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez, burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İnez'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.