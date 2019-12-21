Uçakta herkesi seferber eden üniversite öğrencisinin kahreden ölümü
Ankara'dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez, uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GENEL 21.12.2019, 10:43
ÜNİVERSİTE öğrencisi Erdoğan İnez, Ankara- Ordu uçağında memleketi Fatsa'ya geldiği sırada rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.
HER ŞEY BİR ANDA OLDU
Ankara'dan uçağa binen üniversite öğrencisi Erdoğan İnez uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı. Ordu'da havalimanından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez, burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İnez'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da yapılacak TOKİ konutları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Aralık 2019
|İmsak
|06:33
|Güneş
|08:00
|Öğle
|13:00
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Gaziantep FK
|16
|23
|10. Denizlispor
|15
|21
|11. Göztepe
|15
|20
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|22
|10. Adana Demirspor
|16
|21
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|18
|23
|10. Crystal Palace
|17
|23
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|18
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10