Üç kız öğrencinin hademe ile ilgili iddiası okulu karıştırdı
Konya'da okulda çalışan hademenin kendilerine fiziki ve sözlü tacizde bulunduğunu öne süren kız öğrencilerin iddiası, velileri harekete geçirdi. Ailelerin şikayeti üzerine polis ekipleri, Mehmet E. isimli hademeyi gözaltına aldı
KONYA'DA lisede 3 kız öğrenciye tacizde bulunduğu ileri sürülen işitme ve konuşma engelli hizmetli Mehmet E. gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, okul bahçesinde taciz olayına tepki gösterdi.
KIZ ÖĞRENCİLER DURUMU VELİLERİNE ANLATTI
Olay, Konya merkez Meram ilçesi Hacı Şaban Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, dün okulda hademe olarak görev yapan Mehmet E. (26) tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradıklarını söyleyen 3 kız öğrenci, durumu önce okul yönetimine, ardından da ailelerine anlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Ailelerin şikayeti üzerine polis, Mehmet E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürerken, bugün okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, taciz olayına tepki gösterdi. Öğrenciler başka öğrencilerin de tacize uğradığını, korktukları için söyleyemediklerini iddia etti.
UYGUNSUZ VİDEOLAR İZLETTİRMİŞ
Bir veli ise Mehmet E.'nin kız öğrencilere fiziki tacizde bulunduğunu, cep telefonunundun uygunsuz videolar izlettirdiğini ileri sürdü. Polis, okul içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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