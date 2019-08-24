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Türkiye’yi sarsan cinayetin görüntülerini çeken gençle ilgili gelişme

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki şiddet içeren görüntüsünü çekip paylaşan 19 yaşındaki genç, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GENEL 24.08.2019, 17:08 Melike Temir
Türkiye’yi sarsan cinayetin görüntülerini çeken gençle ilgili gelişme
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KIRIKKALE'de boşandığı eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki şiddet içeren görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki B.Y. (19) serbest bırakıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde bir restoranda Fedai Varan (43) eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin yanında bıçaklamıştı. Cep telefonu ile şiddet içerikli görüntünün çekilmesi hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında görüntüyü çekip, sosyal medya hesabından paylaşan B.Y. (19) tespit edildi. Dün akşam saatlerinde emniyete götürülen B.Y., alınan ifadesinin ardından savcılık tarafından emniyetten serbest bırakıldı

#Kırıkkale #Cinayet #Emine Bulut
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