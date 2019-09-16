Türkiye'de bir ilk! Özgür Subaşı iki kulübün başkanı oldu

Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan Sarıgöl Birlik Spor Kulübüne sahip çıkan Başkan Özgür Subaşı İstanbul Gençlergücü'nün yanı sıra İSTANBUL ili Gaziosmanpaşa ilçesinde Bulunan Sarıgöl Birlik Spor Kulübünde Yönetim Kurulunu Oluşturarak başkanlık yapacak. Böylece İstanbul Gençlergücü ve Sarıgöl Birlik Spor Kulübleri kardeş kulüp olacaklar.

Gaziosmanpaşa İlçesine Bağlı Olan Sarıgöl Birlik Spor Kulübü Kuruluşundan Bugüne madi ve manevi Çok Emek Harcayan Kulüb Başkanı BAYRAM MALKAV Yönetim Kurulu Kararıyla Sarıgöl Birlik Spor Kulübünün Yeni Başkanı ÖZGÜR SUBAŞI oldu dedi Artık Genç ve Çalışkan Spor Adamı ÖZGÜR SUBAŞI yapacağı Başkanlıkla ve bulacağı sponsorlarla Sarıgöl Birlik Spor Kulübü Artık Daha Güzel Yerlere Taşıyacağız bize her zaman destek olan ve yanımızda Olan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Genç Başkan Özgür Subaşı "İstanbul Gençlergücüspor dan sonra bu yeni kulübümüze de sahip çıkarak gençlerimizin spor yapabilecekleri yeni bir yer sağlamış olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bayram Başkana Bu zamana Kadar Vermiş Oldugu Emeklerden Dolayı Teşekkür Eder Amacımız Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak ve Alt Yapı Takımı Olucaz ve Elimizden geldiğince Genç Sporcu Kardeşlerimize Ücretsiz FUTBOL Okulu ve Spor Yaptırmaya Devam Edicez. Bunu yaparken aynı zamanda çocuklarımızın da kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spor yapmasına yardımcı olmuş oluyoruz." dedi.