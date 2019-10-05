Türkiye beşik gibi! Muğla'da korkutan deprem
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.5 büyüklüğünde depremin ardından Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23:20 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem panik yarattı.
GENEL 05.10.2019, 08:27
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde (Muğla Datça açıkları) saat 23:20'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'nın 66 km uzaklığında gerçekleşen depremin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.
KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3.9 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathane ise Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
ÇANAKKALE'DE SALLANMIŞTI
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem saat 18:54'te oldu. Sarsıntı yerin 15,1 km altında gerçekleşti.
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