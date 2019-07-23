Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüler az önce paylaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.

Türk Donanması Doğu Akdeniz'de! Görüntüler az önce paylaşıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere sürekli ve kesintisiz refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ait görüntü paylaştı. MSB görüntüyü "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan "BAYRAKTAR TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri", suüstünden "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar", sualtından "Denizaltılar" ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." bilgi notuyla paylaştı.

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