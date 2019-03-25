Toprak suya hasret kaldı

SEBZE ve meyve fiyatlarının artışında, yıllardır bitirilemeyen sulama projeleri de etkili oldu. Yaklaşık 645 bin hektarlık alan suya kavuşmayı bekliyor. Bazı projelerde baraj bitmesine rağmen sulama kanallarının yapılmaması, bazılarında ise sulama kanallarının bulunmasına karşın, barajın ödeneksizlik yüzünden yapılmadığı anlaşıldı. Yüzde 80'i tamamlanmış olanların bile ödeneksizlik nedeniyle devreye konulamadığı bildirildi.İhaleleri yapılmış, yapımlarına başlanmış sulama barajlarının oluşacak fiyat farkları ve KDV'si ile birlikte maliyeti toplam 10 milyar lirayı buluyor. Kimisi yüzde 20'lerde, 50'lerde, 80'lerde yarım kalan barajlarla ilgili olarak bir yetkili, “Plan ve programların aksamasından doğan sıkıntılar nedeniyle, projelerinin barajı bitmiş fakat sulaması bitmemiş ya da sulaması bitmiş barajı bitmemiş birçok proje olup maalesef böyle dengesizlikler de mevcut” dedi. Yüklenici firmaların, şantiyeleri kurmalarına, inşaat için gerekli olan malzemeleri satın almalarına, iş makinelerini yönlendirmiş olmalarına rağmen bütün bu yatırımlar atıl vaziyette bekletiliyor. Yaş sebze ve meyve fiyatlarının fahiş artışlarının en büyük sebebinin verimli tarım yapılmamasından kaynaklandığını belirten uzmanlar, “Maalesef tarım alanlarımızın yüzde 70'inde kuru tarım yapılıyor. Halbuki bu tarımsal alanlarımız, sulu tarıma geçse mevcut üretimde 2.5-3 kat artış yaşanacak. Ayrıca bu ürünlerin yanında da tarlalar nadasa bırakılmadan yıl içinde ilave ikinci, hatta üçüncü ürünü alınması mümkün olacak” dedi.

İŞ GÜCÜ KAYBI DA YAŞANIYOR

Sulama projelerinin faaliyete geçirilmesiyle, ülkemizdeki verilere göre hektar başına 2 kişinin çalışacak olması ile toplamda 1 milyon 300 bin kişiye de iş olanağı sağlanabilecek. Ayrıca tarıma bağlı yan sanayilerin faaliyetleri hızlanacak ve milli ekonomimize ciddi fayda sağlayacağını belirten uzmanlar şunları anlattı: “Sulama projeleri zamanında bitirilmiş olsaydı, talebin karşılanmasında sıkıntı yaşanmayacak, ülkenin sebze meyve fiyatlarındaki sıkıntılar için çeşitli arayışlar içerisine girilmeyecekti. Bu sıkıntıların çözümü yine kendi içerimizde olup acilen sulu tarımın ülke geneline yayılması gerekmektedir. Ayrıca ihracatımız da artacak.”

TARIMDA VERİMİ ARTIRACAK

Devletin ihalesini yaptığı ve yıllardır tamamlanmayı bekleyen 44 proje tamamlandığında 645 bin 587 hektar arazi sulanabilecek. Arazilerin sulanabilir olması ise verimi artıracak.

KAYNAK: SÖZCÜ