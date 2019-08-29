Teröristlere ağır darbe vuruldu

İL Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde terör örgütlerine yönelik kapsamlı operasyonları sürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında Nazimiye ilçesi kırsalında 23 Ağustos günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli'yi teröristlerden temizlemek için son yılların en kapsamlı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, 26- 27 Ağustos tarihlerinde Tunceli merkez kırsalında 1 ve Ovacık ilçesinde 2 olmak üzere PKK'lı, hava destekli operasyonlarla 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İHA DESTEĞİYLE TAKİBE ALINAN 3 TKP/ML'Lİ TERÖRİST YAKALANDI

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK ile birlikte silahlı eyleme katılan TKP/ML'lilere yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor. Tunceli'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameraları ile elde edilen görüntülerde yapılan incelemede şüpheli bir araçta bulunan 1 kişinin TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensubu olabileceğini değerlendiren emniyet birimleri, söz konusu aracı Jandarma Komutanlığına ait İHA desteği ile takibe aldı.Yapılan takip sonucu araç Malatya'da durdurularak, içerisindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve onlara kuryelik yapan 1 şüpheli sağ olarak yakalandı. Yakalanan teröristlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 3 TKP/ML'li teröristin çeşitli eylemlere katıldıkları tespit edildiği bildirildi. Teröristlerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

KUTUDERESİ'NDE 4 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, BÖLGEDE OPERASYON SÜRÜYOR

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Tunceli merkeze bağlı Kutuderesi kırsalında hava destekli operasyon başlattı. Dün gece yürütülen operasyonlar sırasında 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmesiyle kent genelinde son bir haftada 10 terörist öldürüldü, 3'ü de sağ ele geçirildi.Bölge hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.