Terkos Gölü'nde kaybolan 2 kişiden acı haber geldi

ÇATALCA'DA Durusu ( Terkos) Gölü'ne balık avlamak için tekneyle açılan üç kişinin bindiği tekne alabora olmuş ve teknedekilerden Mesut Yılmaz yakında bulunan başka bir teknedeki balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah 08.00'de yeniden başlandı. Aramalar sonucunda kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.