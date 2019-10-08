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TEM'de korkunç kaza! 12 araç birbirine girdi

TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

GENEL 08.10.2019, 10:12
TEM'de korkunç kaza! 12 araç birbirine girdi
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TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen kazada 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir tır, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.A

#tem #Korkunç kaza #gümüşova #İstanbul #Düzce
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