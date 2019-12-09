TEM'de feci kaza! Bu aracın içinde sıkışan sürücü kurtarılamadı
TEM Otoyolu'nda önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü, aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.
GENEL 09.12.2019, 08:42
KAZA TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı.
TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin ölen TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması sürüyor.
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