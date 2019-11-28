TEM'de dehşete düşüren olay! 3 kişi feci şekilde can verdi
Mersin'de TEM otoyolu Pozantı Tarsus istikametinde emniyet şeridinde lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
GENEL 28.11.2019, 11:23
MERSİN'DE TEM Otoyolunda lastik değiştirmek isteyen 3 kişi, tırın çarpması sonucu öldü, 1 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu, Pozantı Tarsus istikametinde giden sürücüsü tespit edilemeyen 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği Eskişehir Mahallesi yakınlarında patladı.
EMNİYET ŞERİDİNDE TIR ÇARPTI
Aracı emniyet şeridine çeken yabancı uyruklu J.I., M. I., M.A. ve M.A. lastik değiştirmek istedi. Lastik değişimi yapıldığı sırada aynı yönden gelen plakası belirlenemeyen bir tır 4 kişiye çarptı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER
Çarpmanın ardından J. I., M. I., M.A. olay yerinde hayatını kaybederken M.A. ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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