Telefonunu şarjda bırakıp uyuyanlar dikkat! Bacağı parçalandı
Adıyaman'da, cebinde bulunan cep telefonu patlayan bir vatandaşın bacağı parçalandı. Talihsiz adam, "Vatandaşlara tavsiyem cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar." dedi.
ADIYAMAN'DA akşamdan telefonunu şarja takan ve sabah işe giderken telefonu şarjdan çıkartan Hasan Öner, evden çıktığı esnada cebindeki telefon patladı. Bataryadan kaynaklandığı sanılan patlamada Hasan Öner'in sağ bacağı zarar gördü. Bacağı parçalanan ve yanan Öner'in pantolonu delindi. Öner, yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Sincik Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
"PATLAMANIN ETKİSİYLE BACAĞIMDA YANIKLAR OLUŞTU"
Hastanede tedavisi süren Hasan Öner, "Gece telefonumu şarja koymuştum. Sabah kalkıp işe giderken cep telefonunu şarjdan çıkartarak cebime koydum. Dışarı çıktığım esnada büyük bir görüntüyle telefonum patladı. Patlamanın etkisiyle bacağımda yanıklar oluştu" dedi.
"TELEFONUNUZU GECEDEN ŞARJA TAKIP SABAHA KADAR BIRAKMAYIN"
Hasan Öner, daha önce de televizyonda buna benzer bir olayı duyduğunu belirterek "Vatandaşlara tavsiyem cep telefonlarını geceden şarja takıp sabaha kadar bırakmasınlar. Bir de şişmiş bataryaları kullanmasınlar" şeklinde konuştu.Öner'in tedavisinin tamamlanmasının ardından tabucu edildiği öğrenildi.
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