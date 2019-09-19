Teklife sinirlenince eski eşini bıçakladı!
İstanbul'da bir kadın, 10 yıl önce boşandığı eşini barışma teklifinde bulununca bacağından bıçakladı. Kadın gözaltına alınırken, adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GENEL 19.09.2019, 12:06
İSTANBUL Maltepe'de 10 yıl önce boşandığı eski eşi Z.K.'nın evine çocukları görmek için gelen adam barışma teklifinde bulundu. R.K eşine barışma teklifinde bulununca çiftin arasında tartışma çıktı.
BARIŞMA TEKLİFİNE SİNİRLENDİ
Barışma teklifine sinirlenen Z.K., eski eşini bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ADAM HASTANEYE KALDIRILDI
Eve gelen polis, kadını gözaltına alırken, yaralı R.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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