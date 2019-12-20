Tecavüze kalkışıp üzerinden arabayla geçti! "Onu kimseye yar etmem"

İSTANBUL Avcılar'da 9 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek'in (25) yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu Emre Çiçek getirilirken, tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık Emre Çiçek'in arkadaşı Sadık Güneş tanık olarak dinlendi.

"ONU KİMSEYE YAR ETMEM ÖLDÜRÜRÜM"

Sanık Çiçek'in mahalleden yakın arkadaşı olduğunu belirten Sadık Güneş, şunları söyledi: "Rabia benim arkadaşımın kız kardeşidir. Olaydan bir ay önce mahallede sanık ile sohbet ederken kendisi Rabia için 'Onu kimseye yar etmem öldürürüm' tarzında beyanlarda bulunuyordu. Sonra Rabia'nın kardeşi Ömer'in, kendi arkadaşı olduğunu söyleyerek 'Böyle bir şey yapamam' demeye başladı. Biraz konuştuk ve sakin olmasını söyledim. Bu sohbetten birkaç gün sonra Ömer ile görüştük. Olayın içeriğini tam söylemedim ancak kız kardeşi ile Emre'nin görüşmemesini uyarı olarak söyledim. Sebebini sorduğunda bir olay yaşanmasın diye ona da anlatmadım. Daha sonra Ömer, Emre'yi evden kovduğunu belirtmişti. Emre'nin ailesine de gidip gelirdim. Bir olay nedeniyle konuşmuyordum. Sonra bir gün annesi beni aradı ve evlerine gelen misafirlerden birisinin, 'telefonunu Emre'nin çaldığını' belirterek onu satmadan Emre'yi bulmam gerektiğini söyledi. Önce Rabia'nın evine gittim, orada Emre'yi bulamadım. Bir arka sokakta alkol aldığını gördüm. Telefonu nereye sattığını sordum. Bundan sonra kendisiyle zaten görüşmemiştim" diye konuştu.