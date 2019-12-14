Taziye yolunda kahreden olay! Bir aile yok oldu
Kırşehir'de, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
KIRŞEHİR'DE, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek (51) ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, Çiçek'in diğer çocuğu yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta Hacı Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI
Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin Çiçek (19) ve Seda Çiçek (18) olay yerinde hayatını kaybetti, Merve Nur Çiçek (14) ise, ağır yaralandı. Merve Nur, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Kırşehir Ali Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve çocuklarının cesetleri de yapılan incelemeden sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.
TAZİYEYE GİDİYORLARDI
Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittikleri öğrenildi. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, Akçakent ilçesinde bulunan evlerinde kaldıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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