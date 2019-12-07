Tartıştığı şahsı sokak ortasında öldürdü: Dehşet anları kamerada
Manisa'da geçtiğimiz günlerde bir kişinin daha önceden tartıştığı şahsı sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde, geçtiğimiz 2 Aralık tarihinde sabah saat 08.00 sıralarında, pazarcılıkla uğraşan Erhan Kaya (43), Karaköy'de kurulan pazartesi pazarında tezgah açtıktan sonra bölgede bulunan bir pastaneden kahvaltı yaptı.
ARKASINDAN GELEREK ENSESİNDEN VURDU
Daha sonra tezgahının başına gitmek üzere kaldırımda yürüyen Erhan Kaya, bu sırada arkasından gelen ve daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen F.S. tarafından ensesinden vurularak öldürüldü. Erhan Kaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli F.S. ise olay yerinin yakınında bulunan trafik zabıtasına teslim oldu.
TUTUKLANDI
Zanlı F.S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CİNAYET ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan cinayet anına ilişkin görüntüler çevredeki bir iş yerinin kamerasına da saniye saniye yansıdı.
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