Tarım işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı: 1 ölü, 26 yaralı

HATAY'IN Erzin ilçesinde, narenciye işçilerini taşıyan servis minibüsü ile demir yüklü tır çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.Öğrenilen bilgilere göre Erzin- Osmaniye Karayolu'nda meydana gelen kazada, narenciye işçilerini taşıyan Hacı Kartal'ın kullandığı01 ABT 581 plakalı minibüs, , Halit Topal'ın kontrolündeki 31 PA 838 plakalı, inşaat demiri yüklü tırla çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.Kazada yaralanan 26 kişi bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adile Bahçe, Osmaniye Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.