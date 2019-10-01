Tabuttan ceset değil bonzai çıktı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş 10 kilo 200 gram bonzai ele geçirilen operasyonda, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADAPAZARI'NDA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram bonzai ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucular tabutun içinden çıktı.
LOJMANDA ARAMA YAPILDI
Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda arama yaptı.
HASSAS TERAZİ DE BULUNDU
Aramada, lojmana ait bir odada bulunan tabut içerisinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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