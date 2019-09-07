Suç makinesi kadın, yatak odasına yaptığı özel bölmede yakalandı

KAYSERİ'DE 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın, polisin düzenlediği operasyon sonucu yatak odasında dolap arkasına yapılmış özel bir bölmede yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi suçlardan 11 tane yakalama emri ile emri aranan, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 bin 400 TL adli para cezası bulunan M.D. adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINAN KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokak üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, M.D.'yi yatak odasında dolap arkasında yapılmış özel bir bölmede saklanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.D. emniyete götürüldü.