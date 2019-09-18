Subaşı ve Ceyhan'dan Düşmez'e plaket
İstanbul Gençlergücü spor Kulübü Başkanı ÖZGÜR SUBAŞI ve Sanatçı ŞEBNEM CEYHAN'ın Hazırlayıp Sunduğu Spor Sanat Panorama Programı GALA TV Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İASKF ve TASKK Genel Başkanı ALİ DÜŞMEZ'i Makamında Ziyaret Ederek Futbol Camiası için Yaptığı Çalışmalar Dolayısıyla ve Spor Sanat Panorama Programına Verdiği Katkılardan Dolayı TEŞEKKÜR Ederek PLAKET Verdi
GENÇ Başkan ÖZGÜR SUBAŞI “ALİ DÜŞMEZ başkanımızın İstanbul amatör Spor Kulübleri ve Türkiye Amatör Spor Kulübleri Konfederasyon Başkanlığı Dönemi için yaptığı çalışmalar ortada Türk futboluna ve Amatör Spor Kulübü Camialarına Elinden Geldiğince Hizmet Eden TFF Yönetim Kurulu Üyesi İASKF ve TASKK Genel Başkanı Sayın ALİ DÜŞMEZ Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az” dedi.
ALİ DÜŞMEZ Başkan Tarafından 2013-2014 Futbol Sezonunda Türkiyenin En GENÇ Spor Kulübü Başkanı Plaketi Aldı
ALİ DÜŞMEZ de ÖZGÜR SUBAŞI’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken 2019-2020 Futbol Sezonunda Sahada Mücadele Eden Tüm Takımlarımıza Oynayacagı Müsabakalarında Fair Play ve Centilmence Geçmesini Temeni Ederim TÜM Takımlarımıza Başarılar Dilerim Dedi ve ayrıca Spor Sanat Panorama Programını Hazırlayan ve Sunan Amatör Kulübleri Ekranlara Taşıyan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve Sanatçı Şebnem Ceyhana Teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.
ALKÜ EAH'nın hizmetlerinden memnun musunuz?
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