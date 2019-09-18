Subaşı ve Ceyhan'dan Düşmez'e plaket

GENÇ Başkan ÖZGÜR SUBAŞI “ALİ DÜŞMEZ başkanımızın İstanbul amatör Spor Kulübleri ve Türkiye Amatör Spor Kulübleri Konfederasyon Başkanlığı Dönemi için yaptığı çalışmalar ortada Türk futboluna ve Amatör Spor Kulübü Camialarına Elinden Geldiğince Hizmet Eden TFF Yönetim Kurulu Üyesi İASKF ve TASKK Genel Başkanı Sayın ALİ DÜŞMEZ Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az” dedi.

ALİ DÜŞMEZ Başkan Tarafından 2013-2014 Futbol Sezonunda Türkiyenin En GENÇ Spor Kulübü Başkanı Plaketi Aldı

ALİ DÜŞMEZ de ÖZGÜR SUBAŞI’nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken 2019-2020 Futbol Sezonunda Sahada Mücadele Eden Tüm Takımlarımıza Oynayacagı Müsabakalarında Fair Play ve Centilmence Geçmesini Temeni Ederim TÜM Takımlarımıza Başarılar Dilerim Dedi ve ayrıca Spor Sanat Panorama Programını Hazırlayan ve Sunan Amatör Kulübleri Ekranlara Taşıyan İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Özgür Subaşı ve Sanatçı Şebnem Ceyhana Teşekkür ederiz ifadelerini kullandı.