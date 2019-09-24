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Sözün bittiği yer! 6 aylık bebek babasıyla aynı tabutta

Sivas Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden baba ve 3 oğlu Kars Sarıkamış'ta son yolculuklarına uğurlandı. 6 aylık bebeğin babasıyla aynı tabuta konması yürek dağladı.

GENEL 24.09.2019, 15:48
Sözün bittiği yer! 6 aylık bebek babasıyla aynı tabutta
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SİVAS Şarkışla ile Kayseri Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda dere yatağına uçan otomobilde hayatını kaybeden baba Hakan Umuç (35) ile çocukları Yavuz Selim (9), Yusuf Kenan (7) ve 6 aylık Yunus Emre Kars Sarıkamış'ta son yolculuklarına uğurlandı.

KORKUNÇ KAZADA BABA VE 3 OĞLU CAN VERDİ

Kaza dün sabah saatlerinde Şarkışla ile Pınarbaşı ilçelerine birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan baba Hakan Umuç ile çocukları Yavuz Selim, Yusuf Kenan ve Yunus Emre hayatını kaybetti.

CENAZELER KARS'A GÖNDERİLDİ

Anne Aysun Umuç (32) ile birlikte araçta bulunan Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazada hayatını kaybeden baba ve 3 oğlunun cenazesi Sivas Şarkışla'da yapılan otopsinin ardından memleketleri Kars Sarıkamış'a gönderildi.

6 AYLIK YUNUS EMRE BABAYLA AYNI TABUTTA

Trafik kazasında hayatını kaybeden Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde çalışan baba Hakan Umuç ile çocukları için Kars'ın Sarıkamış İlçesi Merkez Camiinde cenaze namazı kılındı. 9 yaşındaki Yavuz Selim ile 7 yaşındaki Yusuf Kenan ayrı tabutlara konurken 6 aylık Yunus Emre babası Hakan Umuç'la aynı tabutta camiye getirildi. Umuç ailesi ve yakınlarının yanısıra sağlık çalışanlarının da katıldığı cenazede Yavuz Selim ve Yusuf Kenan'ın Gazipaşa İlköğretim Okulu'ndaki sınıf arkadaşları da yer aldı. Ellerinde kazada hayatını arkadaşlarının fotoğraflarını taşıyan öğrencilerin hayli üzgün oldukları görüldü. Merkez camiinde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve 3 oğlu Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda son yolculuklarına uğurlandı. Bu arada kazada yaralanan anne Aysun Umuç ile diğer yaralıların Sivas Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

#Sivas #Şarkışla #Pınarbaşı #kayseri
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