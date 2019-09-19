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Soma'da maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Manisa'nın Soma ilçesindeki Eynez mahallesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağındaki tahkimat söküm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında bir işçi hayatını kaybetti.

GENEL 19.09.2019, 11:33
Soma'da maden ocağında göçük! Acı haber geldi
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MANİSA'NIN Soma ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Eynez Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağındaki tahkimat söküm çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Göçükte yaralanan işçi Mustafa Şen (35), olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şen, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BAŞ SAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUZ"

Söz konusu olaya ilişkin firmadan yapılan açıklamada, "Eynez İşletmesi'nde devam etmekte olan tahkimat söküm çalışmaları esnasında meydana gelen kaza sonucu çalışma arkadaşlarımızdan Mustafa Şen yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hemen ardından hastaneye kaldırılmıştır. Yol boyunca ambulansta ve hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın maalesef çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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