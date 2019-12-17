Sokak ortasındaki cinayette akıllara durgunluk veren detay

TEKİRDAĞ'IN Çorlu ilçesinde yaşanan yaşanan cinayetin nedeni akıllara durgunluk verdi. Dün yaşanan olayda Rahman K. (34), kendisine ve eşine küfrettiği iddiasıyla daha önce polise şikayet ettiği Hasan Gündüz'ü sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak kaçan Rahman K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

TACİZLERDEN KURTULMAK İÇİN TAŞINDILAR

Cinayetin ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hasan Gündüz ve Rahman K. arasında daha önce tartışma yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre Hasan Gündüz, Rahman K.'yı tehdit ederek "eşinden boşan, onunla ben evleneceğim" dedi. Hasan Gündüz'ün tehditlerinden dolayı Rahman K. ve ailesi çareyi başka bir eve taşınmakta buldu. Hasan Gündüz'ün tacizlerinin devam etmesi üzerine Rahman K. 15 aralık günü polis karakoluna giderek Gündüz'den şikayetçi oldu. Olay günü Hasan Gündüz'ü evinin etrafında gören Rahman K. pompalı tüfeğini alarak sokağa çıktı. İki el ateş ederek Hasan Gündüz'ü göğsünden yaralayan Rahman K. "Namusuma kimse küfredemez" diye bağırarak kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Hasan Gündüz sağlık ekiplerince tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Gündüz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rahman K.'yi olay yerine yakın binanın bodrum katında saklanırken, suç aleti pompalı tüfekle yakaladı. Gözaltına alınan Rahman K., Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.