Sokak ortasında dehşet! Eşini, çocuğunun yanında defalarca tekmeledi
Gaziantep'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.
GENEL 28.11.2019, 11:55
GAZİANTEP'TE kameraya yansıyan görüntüler dehşete düşürdü. Bir adam, kız çocuğunun yanında tartıştığı eşini defalarca tekmeledi.
ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ
Gaziantep'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi.
KÜÇÜK KIZ AĞLADI
Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı. Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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