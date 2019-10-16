Şok olay! Ceset taşırken yakalandılar

KOCAELİ Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, S.C.'ye ait evde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullanan Kenan Tunç, yaşamını yitirdi. 2 arkadaşı, Kenan Tunç'un cesedini apartmandan indirirken, apartman sakinleri gördü.

CESETTE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Kenan Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Kenan Tunç'un vücudunda darp izleri tespit edilirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis olayla ilgili olarak S.C. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Kenan Tunç'un uyuşturucudan mı yoksa aldığı darbeler sonucu öldüğü yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.