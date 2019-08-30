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Şok iddia! Sokakta mendil satan kıza cinsel tacizde bulundu

Şanlıurfa’da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen genci, çevredekiler döverek polise teslim etti.

GENEL 30.08.2019, 10:37 30.08.2019, 10:43 Tugay Tönget
Şok iddia! Sokakta mendil satan kıza cinsel tacizde bulundu
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OLAY, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi açıklanmayan genç, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi. Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

#şanlıurfa #Taciz
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