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Soğuktan dondu zannedildi! Gerçek ölüm sebebi şok etkisi yarattı

Adana'da iple boğulduktan sonra battaniye sarılarak yol kenarına atılmış bir erkek cesedi bulundu. Önce soğuktan donduğu zannedilen şahsın yapılan inceleme sonucunda yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi. Polis ekipleri, cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izi alarak isminin belirlenmesi üzerine çalışacak.

GENEL 17.12.2019, 11:45
Soğuktan dondu zannedildi! Gerçek ölüm sebebi şok etkisi yarattı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesinde meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında bir vatandaş, narenciye bahçesi yakınında yol kenarında battaniyeye sarılı hareketsiz halde yatan bir erkek şahsın olduğunu gördü. Şahıs hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

SOĞUKTAN DONDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Önce şahsın evsiz biri olduğundan soğuktan donmuş olabileceği düşünüldü. Ancak yapılan incelemede şahsın yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi. Boynunda yapılan ilk incelemede şahsın iple boğularak öldüğü saptandı.

BATTANİYEYE SARIP YOL KENARINA ATMIŞLAR

Polisin yaptığı çalışmada şahsın kimliği belirlenemezken, bir evde iple boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılıp bir araçla Kuyumcular Mahallesine getirilip yol kenarına atıldığı tahmin ediliyor. İlk inceleme yapıldıktan sonra ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı için parmak izi alınarak isminin belirlenmesine çalışılacak.

#Adana #erkek cesedi
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