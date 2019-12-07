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Şizofren kızın çıkardığı yangında 91 yaşındaki annesi öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartmanda iddiaya göre şizofren bir kadının çıkardığı yangında 91 yaşındaki annesi öldü. Ayrıca 1'i bebek 10 kişi dumandan etkilendi.

GENEL 07.12.2019, 08:42
Şizofren kızın çıkardığı yangında 91 yaşındaki annesi öldü
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ANKARA Çankaya'da şizofren olduğu belirtilen 36 yaşındaki Özlem Koçer, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 2. katında oturdukları dairede yangın çıkardı. Alevlerin büyümesi üzerine dumanlar bütün binayı sardı. Yatağa bağımlı olan 91 yaşındaki annesi ise öldü.

APARTMANI DUMAN SARDI

Yangın, saat 04.30'da Ankara'nın Çankaya ilçesi Ayrancı Semtinde bulunan Örgü Sokak'ta 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre şizofren olduğu belirtilen 36 yaşındaki Özlem Koçer, henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 2. katında oturdukları dairede yangın çıkardı.Alevlerin büyümesi üzerine dumanlar bütün binayı sardı. Balkonlarda mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

BEBEK DE ETKİLENDİ

Apartmanın her yerini kaplayan dumanlardan etkilenen 1'i bebek olmak üzere toplam 10 kişi ambulanslarda tedavi edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı vatandaşlardan bir kısmını tedbir amaçlı ambulanslar ile çevre hastanelere sevk etti. Öte yandan yangına müdahale eden itfaiyecilerden de dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edilenler oldu.İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangın sırasında bina tahliye edildi. Bir süre teras ve balkonlarda mahsur kalan vatandaşlar dumanların arasında kalarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

KIZI EVİ YAKTI

İddiaya göre 36 yaşındaki şizofren hastası Özlem Koçer, henüz bilinmeyen bir nedenler 2. Katta bulunan dairelerinde yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri Özlem Koçer ve babasını yanmaktan son anda kurtarırken yatağa bağımlı hasta olan 91 yaşındaki Hava Koçer içerde kaldı. Yoğun duman ve alevlerin arasında kalan talihsiz kadın feci şekilde can verdi.

#ankara #Çankaya #şizofren #Yangın
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