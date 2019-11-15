Siyanür intiharlarının tartışıldığı programda stüdyoyu buz kesen çıkış

HABERTÜRK ekranlarında yayınlanan 'Para Gündem' programında son dönemlerde artan intihar olayları masaya yatırıldı. Bu intiharların nedeninin tartışıldığı programdaProf. Dr. Ahmet Kasım Han, "Bunların nedeni intihar değil" dedi. Bu sözler sonrası devreye giren Ali Saydam'ın "Ahmet, kaşınma" karşılığını verdi. Saydam'ın bu çıkışı stüdyoyu buz kesti. İşte programda geçen o diyalog;

Bülent Aydemir: İradesi dışında 3 çocuğu öldürüyorsunuz. Bu psikolojik midir, ekonomik midir? İrdelenmesi incelenmesi lazım.

Ali Saydam: Doğru doğru.

Ahmet Kasım Han: Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi.

Ali Saydam: Ahmet, kaşınma!