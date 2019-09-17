Sır ölümü çözmek için evine satışa çıkardı, yardım eli şarkıcıdan geldi

GİRESUN'UN Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının ölümünün aydınlatılması için verdiği mücadeleye devam ediyor. Baba Vatan, son olarak maddi zorluk yaşadığı için yaşadığı evi satışa çıkardı. Bu haberi duyan AHBAP Genel Başkanı Sanatçı Haluk Levent ise babaya yardımcı olmaya karar verdi.

ÖLEN KIZI İÇİN EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan acılı baba, "Bunu yayınlamak için çok düşündüm. Başka çarem kalmadı. 21 Mart'ta yapılan akıl yargılamasından itibaren bütün ticaret yaşamımı mahvettiler. O günden itibaren aylarca ticaret yapamadım. Mecburen evimizi satışa çıkartmak zorunda kaldım" dedi.

HALUK LEVENT HAREKETE GEÇTİ

AHBAP Başkanı Sanatçı Haluk Levent ise, Vatan'ın paylaşımını görünce harekete geçti. Levent, Vatan'ın paylaşımına "Sana o evi sattırmayacağız! Biraz bekle abicim!" cevabını verdi. Oyuncu Berna Laçin de, Şaban Vatan'ın evini satma kararı için "Bu kabul edilemez" dedi.

NE OLMUŞTU?

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018 tarihinde Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunmuş hastanede hayatını kaybetmişti. Kızın ölümü yüksekten düşme ya da intihar şeklinde raporlara geçmiş ancak babası Şaban Vatan buna itiraz ederek, kızının ölüm nedeninin intihar değil trafik kazası olduğunu ileri sürdü. Vatan, bu iddiasını kanıtlamak için o tarihten bu yana mücadele veriyor. Baba Şaban Vatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin soruşturmanın üstünü örttüğünü iddia ediyor.