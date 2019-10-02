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Sinem'i bıçaklayan eşiyle ilgili tüyler ürperten detay!

Kayseri'de eşi Sinem Karadeniz'i sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

GENEL 02.10.2019, 11:28
Sinem'i bıçaklayan eşiyle ilgili tüyler ürperten detay!
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KAYSERİ'DE boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (21) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaralayan Ali Karadeniz (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Karadeniz'in 10 gün önce cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

SOKAK ORTASINDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil aksesuarcısı Ali Karadeniz, henüz belirlenemeyen nedenle sokak ortasında ev kadını eşi Sinem Karadeniz ile tartışmaya başladı.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ali Karadeniz, yanındaki bıçakla eşini, karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem Karadeniz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Karadeniz ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

10 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Yapılan araştırmada, Ali Karadeniz'in 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan cezaevinde olduğu ve 10 gün önce tahliye edildiği belirlendi. Boşanma aşamasında oldukları belirlenen çiftin ayrı yaşadıkları ve 1 yaşında çocukları olduğu ifade edildi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ali Karadeniz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Sinem Karadeniz'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

#kayseri #Sinem Karadeniz #reşit olmayanla cinsel ilişki #ali karadeniz
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