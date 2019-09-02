Şiddet içeriği çocuklar için büyük tehdit

BAĞIŞ toplumların internet ve TV üzerinden şiddet sahnelerine maruz kaldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Sosyal medyada akıl almaz türdeki vahşetlere tek dokunuşla ulaşılabiliyor. Bilgisayar oyunları ise gençlere silahları nasıl kullanacaklarını öğretiyor. Bu sebeplerle aile ve toplumumuzun böylesi zehirlere maruz kalmaması için ekstra önlemler almalıyız. Medyadaki şiddete sürekli maruz kalmanın kişisel değerlerin temeline zarar vereceği düşünülmektedir. Günümüzde medya kitleleri şiddete karşı duyarsızlaştırmaktadır. Bu duyarsızlık bazen küçük çocukları bile vahşete itebilir. Ne yazık ki medyanın toplum üzerindeki olumsuz etkileri bir okul saldırısı, cinayet veya intiharlarda artışlar meydana geldiğinde gündeme geliyor ancak sonrasında kolayca unutuluyorlar. Böylesi önemli bir konuda bilincimizin zayıflamasına izin vermemeliyiz.”