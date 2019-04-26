Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

DAHA önce çok kez 'kadına işkence' sahneleriyle tepki çeken Sen Anlat Karadeniz dizisi yine sosyal medyada gündem oldu. ATV'de yayınlanan dizinin bir sahnesinde 'evin beyi'nin 'Sana hayat dersi veriyorum' repliğiyle yanında çalışan Davut'un atı tımar edemeyen oğluna 'Hayvan bu, diyemez ki canım yanıyor yapma, diyebilir mi?' diyerek çocuğun tişörtünü çıkarttırdığı ve 'tımar böyle yapılır' diyerek küçük çocuğa işkence ettiği görülüyor.