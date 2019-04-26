Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti

'Kadına işkence' sahneleriyle tepki çeken ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisi bu kez ‘çocuğa şiddet’ nedeniyle gündemde. “Sana hayat dersi veriyorum" repliğiyle atı tımar edemeyen çocuğun ‘sırtının tımarlandığı’ sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı; RTÜK’e şikayet yağdı.

Sen Anlat Karadeniz'de 'çocuğa işkence' tepki çekti
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DAHA önce çok kez 'kadına işkence' sahneleriyle tepki çeken Sen Anlat Karadeniz dizisi yine sosyal medyada gündem oldu. ATV'de yayınlanan dizinin bir sahnesinde 'evin beyi'nin 'Sana hayat dersi veriyorum' repliğiyle yanında çalışan Davut'un atı tımar edemeyen oğluna 'Hayvan bu, diyemez ki canım yanıyor yapma, diyebilir mi?' diyerek çocuğun tişörtünü çıkarttırdığı ve 'tımar böyle yapılır' diyerek küçük çocuğa işkence ettiği görülüyor.

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