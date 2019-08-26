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Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı yapıp define arayan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

GENEL 26.08.2019, 15:07 Tugay Tönget
Selçuk'ta kaçak kazıya 5 gözaltı
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SELÇUK Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi Avralya mevkisinde kaçak kazı yaparak define arandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.A., S.E., C.Ş., R.C. ve N.N.'yi, kaçak kazı sırasında suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#İzmir #Selçuk #kaçak kazı
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