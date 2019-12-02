Satırlı vahşet! Ölüm en yakınından geldi

ORDU'NUN Ünye ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Hatice K. (36), eşi İsmet K.'yi (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü.

UYKUDA BOĞAZINI KESTİ

Olay, dün gece ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi, Ekincik mevkisinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen 3 çocuk annesi Hatice K., yatak odasında uyuyan 15 yıllık eşi İsmet K.'nin satırla boğazını kesti. Gürültüleri duyan komşularının olayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmet K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hatice K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İsmet K.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.