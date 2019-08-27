banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti

İstanbul Sarıyer'de bulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi.

GENEL 27.08.2019, 15:14 Melike Temir
Sarıyer'deki tarihi kiliseyi defineciler talan etti
banner404

SARIYER, Gümüşdere’de bir süre cami olarak kullanıldıktan sonra kaderine terk edilen tarihi kilise definecilerin istilasına uğradı. Kilisenin her tarafını kazan defineciler içini de talan etti ve 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazdı.Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluşturuyor.Köyde yaşayan Muhtar azası Nilüfer Tekoğul, "Buranın onarılmasını, kütüphane, kültür evi olmasını istiyoruz. Manzara çok kötü. Bir an önce onarılmasını istiyoruz. Harap bir halde. Eskiden burası depo olarak kullanılıyordu. Buranın köye kazandırılmasını istiyoruz. Köyde definecilerin kazı yaptığı duyuluyor, kiliseye girilmiş, kilidi kırılmış. Kimin yaptığını bilemiyoruz" diye konuştu.

#İstanbul #Sarıyer #tarihi kilise #defineci
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545