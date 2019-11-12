Sapık dehşeti kamerada! 9 yaşındaki çocuğu ormanlık alana götürdü
İstanbul'da yaşanan olayda, bir sapık 9 yaşındaki çocuğu ormanlık alana götürürken kameralara yakalandı. İğrenç olay, çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı.
PENDİK'TE bir kişi, 9 yaşında olduğu öğrenilen erkek çocuğunu kandırarak ormanlık alana götürdü. Çocuğu taciz eden şahıs kayıplara karışırken çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla iğrenç olay ortaya çıktı. Şahsın çocuğu götürdüğü anlar kameraya yansıdı.
AİLE HABERDAR OLUP POLİSİ ARADI
Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şahıs, 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırıp ormanlık alana götürdü. Şahıs, boynuna kolunu doladığı çocukla bir süre gezdikten sonra götürdüğü yerde çocuğa cinsel tacizde bulundu. Şahıs daha sonra çocuğun yanından ayrılarak uzaklaştı. Daha sonra olaydan haberdar olan çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
KAMERALARA SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Sapığın, çocuğu götürdüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs ile çocuk yolda yürüyorlar, şahıs çocuğu götürüyor. Daha sonra şahıs tek başına sokakta yürüyor.
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