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Sahte reklama tıklayıp hayatının şokunu yaşadı, soluğu karakolda aldı

Mersin'de, internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan şahıs hayatının şokunu yaşadı. 20 bin lira dolandırıldığını anlayan şahış soluğu karakolda aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

GENEL 29.10.2019, 13:48
Sahte reklama tıklayıp hayatının şokunu yaşadı, soluğu karakolda aldı
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MERSİN'DE internette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar (Yaklaşık 15 bin TL) ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda 'phishing' denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de yaşayan H.Ş, bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabında bulunan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu. Polisteki ifadesinde, internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen H.Ş, "Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı, sonra hesabımdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiyaç kredisi çekildiği öğrendim. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım" dedi.

SAHTE BANKA REKLAMINA TIKLADI, HESABINDAKİ PARA ÇEKİLDİ

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ş'nin banka bilgilerinin 'phishing' yöntemiyle ele geçirilerek hesabından 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira kredi çekildiğini, paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin'deki ATM'lerden nakit çekildiğini, kalan paranın ise çeşitli iş yerlerinden harcandığını belirledi. Yapılan fiziki takip ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şahısları belirleyen ekipler, şüphelileri gözaltına almak için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 5 KİŞİ TUTUKLANDI Yapılan operasyonda E.E, A.K, A.Y, H.D. ve R.A. gözaltına alındı. Şahısların H.Ş'nin banka hesabını ele geçirdikten sonra paraları, 3'üncü şahısların hesaplarına havale ederek ATM'lerden banka kartı ve iş yerlerine ait pos cihazıyla çektiği de tespit edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#mersin #Sahte reklam
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