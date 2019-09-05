S-400’de eğitim başladı

EĞİTİMİN başladığını Milli Savunma Bakanlığı dün resmi Twitter hesabından yaptığı kısa açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında, Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı” denildi.Eğitimin verildiği yer olan Gatchina üssü, St. Petersburg kentinin 45 kilometre güneyinde bulunuyor. Bu üs, ABD’nin Rusya’ya karşı yayımladığı yaptırım listesinde de yer alıyor. 22 Mayıs’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher A. Ford imzasıyla yayınlanan Washington yönetiminin Rusya’ya yönelik yeni yaptırım listesinde, Rusya’da karadan havaya füze eğitimi veren Gatchina Üssü’nün de olduğu açıklanmıştı.

YAKLAŞIK 5 AY SÜRECEK

Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitiminin 5 ay sürmesi bekleniyor. Rusya’ya gönderilen Hava ve Füze Savunma Komutanlığı’na bağlı askerlerin sisteme ilişkin operasyonel eğitime tabi tutulacağı bildirildi. Bu eğitim programı çerçevesinde S-400 sisteminde kullanılan radarlarda ve fırlatıcılarda görev yapacak teknisyenlerin ilk bölümü eğitilmiş olacak. Eğitimini tamamlayan askerler, Türkiye’de devam edecek süreçte eğitmen personel olarak da görev alacak. Eğitim alacak personelin sayısıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak kulislerde bu sayının 100 kadar olabileceği konuşuluyor. Rusya’dan satın alınan S-400’lerin birinci bataryasına ait ilk sevkıyat 12-25 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci bataryanın sevkıyatı ise 27 Ağustos’ta başlamıştı. İkinci sevkıyatın bu ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. S-400 parçalarının gelişi ve depolanmasıyla ilgili teslimat süreci öncesinde de yine gruplar halinde TSK personeli Rusya’da hazırlık eğitimi almıştı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de dün A Haber’e yaptığı açıklamada S-400’lerin teslimat sürecine ilişkin şunları söyledi: “Birinci sistemin (birinci ve ikinci batarya) tedariki bu ayın sonunda bitecek ondan sonra kurulum bu yıl sonunda tamamlanacak. Ancak bunun eğitimi ve sistemlerle, yazılımla ilgili süreç hesaba katıldığında nisanda (2020) tam kapasite ile kullanılabilir hale gelecek. 2020 sonunda ikinci sistemin (üçüncü ve dördüncü) teslimat aşamasına geleceğiz.”