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S-400'ler Türkiye hava sahasına girdi
Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ikinci filosunu taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 'İlyuşin 76' tipi dev kargo uçağı Türkiye hava sahasına girdi.
GENEL 27.08.2019, 12:29 27.08.2019, 12:34 Tugay Tönget
ŞU sıralar Sinop üzerinde bulunan kargo uçağı Ankara Kahramankazan’da bulunan Mürted Hava Üssü’ne iniş yapacak. S 400’lerin ilk filosunun Türkiye’ye intikali 12 Temmuz’da başlamış 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz’da sona ermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S 400’lerin ikinci bölümünün sevkiyatının bugün başlayacağını dün Erzincan’da açıklamıştı.
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