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'Rus kadınların yeni romantik ilişkilere en sık başladığı yabancı ülke Türkiye'

Rusya'da yapılan bir araştırma, Rusların yeni romantik ilişkilere en sık başladığı yabancı ülkenin Türkiye olduğunu ortaya koydu.

GENEL 16.08.2019, 13:03 Melike Temir
'Rus kadınların yeni romantik ilişkilere en sık başladığı yabancı ülke Türkiye'
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OTEL ve uçak bileti rezervasyonu sitesi Ostrovok.ru, Rus turistlerin yeni romantik ilişkilere en sık nerelerde başladıkları sorusunu içeren bir araştırma yaptı. Araştırma, sitenin söz konusu sorusuna 1.000 kişinin verdiği yanıtları içeriyor. Sonuçlara göre Rus turistlerin birçoğu kendi ülkelerindeki tatil bölgelerinde yeni bir aşk ilişkisine başlıyor.Ancak araştırma, Rus kadınların aşkı neredeyse kendi ülkelerindeki sıklıkta Türkiye’de bulduklarını da gösteriyor. Zira araştırmaya katılan kadınların yüzde 25’i birisine yüreklerini verdikleri yerin Türkiye olduğunu söyledi.Bunun yanında, ‘aradığı aşkı’ Türkiye’de bulduğunu söyleyen Rus erkeklerin oranı ise yüzde 18.Rus kadın ve erkeklerin, partnerlerini bulduklarını söylediği diğer yabancı ülkeler ise daha düşük oranlarda olsalar da Tayland, Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Yunanistan.

#Rusya #Rus kadınları #ilişki #türkiye
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