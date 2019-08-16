RTÜK üyesi Bildirici'den Müge Anlı'ya sert tepki

MEDYA Ombudsmanı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, İçişleri Bakanlığı'nın insan ticareti konusunda hazırladığı kamu spotunda, televizyon programcısı Müge Anlı'nın yer almasına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bildirici, Anlı'nın insan ticareti konusunda rol model olamayacağını, bir programda insan kaçakçılığı tarifesini ekrana taşıdığını ifade etti.Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Anlı’nın bu konuda RTÜK yaptırımına maruz kaldığını hatırlatan Bildirici, "ATV’nin ekran yüzü olan Müge Anlı’nın olduğu bir kamu spotunun diğer tv kanallarında yayınlanmasını tavsiye etmenin mantığı olamaz" dedi.Bakanlıktan gelen ilk tavsiyenin kurulda görüşüldüğünü ve yeterli oy çıkmadığını söyleyen Bildirici, kamu spotu teklifinin 31 Temmuz’da tekrar görüşüldüğünü ve bu kez 5 üyenin oyuyla kabul edildiğini aktardı.Üst Kurul üyeleri Esat Çıplak, Ali Ürküt, İlhan Taşçı ve kendisinin karşı oy verdiğini vurgulayan Bildirici, karşı oy gerekçesini kamuoyuyla paylaştı.