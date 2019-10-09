Rehberlik öğretmeni evinde intihar etti

SIRAKAPILAR Mahallesi 1596 Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede yalnız yaşayan Rehberlik Öğretmeni Merve İ.'den haber alamayan yakınları, adrese geldi. Merve İ.'yi tavana asılı halde bulan yakınları, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Merve İ.'nin yaşamını kaybettiğini belirledi. Merve İ.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Merve İ.'nin eşiyle boşanmasının ardından psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.