Reha Muhtar'dan flaş Beşiktaş iddiası: Yıldırım Demirören...
Gazeteci Reha Muhtar ise, sosyal medya hesabından eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu
GENEL 20.10.2019, 13:44
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Daha önce Beşiktaş Kulübü’nde yöneticilik de yapan gazeteci Reha Muhtar ise, sosyal medya hesabından eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.
Reha Muhtar’ın iddiasına göre; Yıldırım Demirören Beşiktaş kulübünü satın almak istedi.
Bu sebeple, Beşiktaş Kulübü, Demiren’e 120 milyon Dolar borçlandırıldı ve Demirören Başkanlıktan ayrılırken, Fikret Orman’ı yeni başkan olması için destekledi.
İddiaya göre, Demirören, kendisinden hesap sorulmaması için Orman’a başkanlığı devretti.
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