Reha Muhtar'dan flaş Beşiktaş iddiası: Yıldırım Demirören...

BEŞİKTAŞ Kulübü’nün bugün yaptığı olağanüstü seçimli genel kurulunda üç aday başkanlık için yarışıyor. Bu isimler; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay…

Daha önce Beşiktaş Kulübü’nde yöneticilik de yapan gazeteci Reha Muhtar ise, sosyal medya hesabından eski Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Reha Muhtar’ın iddiasına göre; Yıldırım Demirören Beşiktaş kulübünü satın almak istedi.

Bu sebeple, Beşiktaş Kulübü, Demiren’e 120 milyon Dolar borçlandırıldı ve Demirören Başkanlıktan ayrılırken, Fikret Orman’ı yeni başkan olması için destekledi.

İddiaya göre, Demirören, kendisinden hesap sorulmaması için Orman’a başkanlığı devretti.