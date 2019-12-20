Polis ve kız arkadaşı evde ölü bulundu! Korkunç şüphe

İZMİR'DE gece saatlerinde mesai saatinde işe gitmeyen polisin arkadaşları, evine gitti. Evde kimse olmayınca kız arkadaşının evine giden arkadaşları korkunç manzarayla karşılaştı. Polis ve sevgilisi ölü halde bulundu. İlk incelemelerde polisin sevgilisini öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği bildirildi.

ÇİLİNGİR KAPIYI AÇTI

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru F.Y'nin mesai saatinde işe gelmemesi üzerine arkadaşları evine gitti. Evde kimseyi bulamayan ekipler, Çiğli ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde F.Y'nin kız arkadaşı S.Y'nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde F.Y. ile S.Y'nin cesetleriyle karşılaştı.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GİTTİ

İlk incelemelere göre S.Y'nin F.Y'yi silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği belirtildi. Öte yandan İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı.