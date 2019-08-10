Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
Başta pitbull olmak üzere 'tehlike arzeden' 4 köpek ırkını dolaylı veya doğrudan bulunduranlara 7 bin 802 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
GENEL 10.08.2019, 12:27 Melike Temir
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Adana Bölge Müdürlüğü, Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Crasilerio ve bu ırkların melezlerinin’ ülkeye girişinin, üretilmesinin, sahiplenilmesinin, satışının, reklamının yapılmasının, takas edilmesinin, sergilenmesinin ve bulundurulmasının yasak olduğunu hatırlattı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklandığı kaydedilen bu ırkları beslediği tespit edilenlerin ilgili yasa gereği hayvan başına 7 bin 802 lira para cezasıyla cezalandırılacağı ve hayvanlara el konacağı vurgulandı.
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