Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması! F-35 programında askıya aldık

PENTAGON, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını açıkladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri aldığına dikkat çekildi. Pentagon, "Kaçınmak için çok çaba sarf etmiştik. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil" ifadelerine yer verdi.

"9 MİLYAR DOLARLIK KAYIP OLACAK"

Pentagon, açıklamasında "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz. Kaçınmak için çok çaba sarf ettiğimiz bir konuydu. İşlerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararımız sürpriz değil. Türkiye bu kararından dolayı iş imkanlarını ve ekonomik fırsatları kaybedecek. F-35 programıyla bağlantılı 9 milyar dolarlık bir kayıp olacak." ifadelerine yer verdi.

TÜRK PERSONELLER 31 TEMMUZ'A KADAR ÜLKEDEN AYRILACAK

Pentagon Satın Alma ve İdame İşlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, F-35 programı için eğitim gören Türk personellerinin 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağını duyurdu.