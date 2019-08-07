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Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 80 oldu.

GENEL 07.08.2019, 11:57 Melike Temir
Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Açıklamada, Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 80 olduğu belirtildi.

#Pençe Harekatı #terörist
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