Pansiyonda kalan üniversite öğrencisinin hazin sonu!
Düzce'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, kaldığı pansiyonda kendisini kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.
DÜZCE'NİN Akçakoca ilçesinde, üniversite öğrencisi Avnican B. (19) atkıyla kendisini kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.
AİLE, PANSİYONUN İŞLETMECİLERİNE ULAŞTI
Olay, akşam saatlerinde, Osmaniye Mahallesi'ndeki pansiyonda meydana geldi. Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda 1'inci sınıf öğrencisi Avnican B.'den haber alamayan ailesi, gencin bir süredir kaldığı pansiyonun işletmecilerine ulaşıp, durumu bildirdi.
KALORİFER BORUSUNA ASILI HALDE BULDULAR
Görevliler, Avnican B.'nin odasının kapısını çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine pansiyon çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisin eşliğinde kapı açıldı. Avnican B. atkıyla kalorifer borusuna asılı hareketsiz halde bulundu.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Avnican B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Avnican B.'nin cesedi morga kaldırıldı.
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